Погоревший на взятках липецкий педагог снова оказался на скамье подсудимых

В настоящее время начато судебное следствие. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе снова осудят 51-летнего преподавателя. В 2024 году его привлекли к уголовной ответственности за неоднократное получение взятки. Тогда мужчину обязали выплатить 5 миллионов рублей штрафа и на 5 лет лишили права заниматься педагогической деятельностью где бы то ни было. В этот раз педагогу вменяют статью о мошенничестве.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в сентябре 2022 года фигурант, используя свой статус, предложил двум студентам оказать содействие в получении положительных оценок по различным дисциплинам. За такие услуги преподавателя обучающиеся перевели на его счет 24 тысячи рублей. Однако, как оказалось, он и не собирался выполнять принятые на себя обязательства, поскольку не имел такой возможности.

– В настоящее время начато судебное следствие. Суду предстоит детально изучить материалы уголовного дела, а также допросить потерпевших и свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего, – уточнили в пресс-службе судов региона.