1128 льготников Липецкой области уже отдохнули в санаториях от Соцфонда России

Продолжительность лечения составляет от 18 до 42 дней в зависимости от профиля заболевания. Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области с начала года отдохнуть в санаториях от Соцфонда России смогли уже 1128 льготников. По информации регионального отделения СФР, на эти цели выделено более 57 миллионов рублей. Уточняется, что кроме людей с инвалидностью право на получение путевок имеют участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории федеральных льготников. Если ребенок либо взрослый имеет I группу инвалидности, то путевка, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно оформляется и на сопровождающего.

Важно знать, что пройти лечение могут только те, кто не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение и проезд. Продолжительность лечения составляет от 18 до 42 дней в зависимости от профиля заболевания.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно на портале Госуслуг, почтовым отправлением, а также лично в клиентской службе областного ОСФР. К заявлению необходимо приложить медицинскую справку по форме 070/у о профиле заболевания и показании к лечению. Этот документ требуется обновлять ежегодно. Отследить свой номер в очереди можно по номеру СНИЛС на странице ОСФР по Липецкой области.

– Специалисты ежедневно информируют по телефону граждан, состоящих в очереди, о возможности получить путевку, датах заездов и санаториях, где можно пройти лечение. Здравницы расположены в Краснодарском крае, Ставрополье, в Республиках Крым и Кабардино-Балкария, а также в Липецкой, Тамбовской и Тульской областях, – уточнили в ведомстве.

Задать интересующие вопросы можно на горячую линию СФР по номеру: 8 (800) 100-00-01. Режим работы: с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.