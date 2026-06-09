С карты жителя Липецкой области племянница похитила более 75 тысяч рублей

Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратился 50-летний житель Чаплыгинского округа. Мужчина рассказал, что с его кредитной карты похитили 75 тысяч 350 рублей. Пропажу денег он заметил после посещения родственников. Стражи правопорядка установили, что деньги украла племянница потерпевшего. Так 19-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей регионального УМВД России, злоумышленница знала пароль к банковскому приложению в телефоне родственника. Когда мужчина вышел из дома, она перевела на свой счет его деньги. Три тысячи племянница потратила на возмещение долгов, оставшуюся сумму – на личные нужды.

Расследование продолжается. У девушки взяли подписку о невыезде. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.