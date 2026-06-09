Жительницу Липецкой области осудят за попытку дать взятку инспектору ДПС

Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лев-Толстовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в попытке дать взятку инспектору ДПС. По данным Следственного комитета Липецкой области, 11 апреля фигурантка предложила полицейскому 30 тысяч рублей. В тот день она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В селе Кузовлево ее остановил инспектор дорожно-патрульной службы. Чтобы избежать наказания за нетрезвое вождение, автомобилистка решила дать правоохранителю взятку.

От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.