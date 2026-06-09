К 6 годам приговорили липчанку за смертельный удар ножом в живот гражданского мужа

Вину в совершении особо тяжкого преступления женщина признала еще на стадии предварительного следствия. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Грязинском округе огласили приговор 51-летней местной жительнице. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданского мужа и в его смерти.

Преступление произошло 28 июля прошлого года. На почве ревности нетрезвая подсудимая взяла нож и ударила мужчину в живот. Осознав произошедшее, она сама вызвала скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти ему жизнь врачам не удалось – мужчина скончался через 10 часов после ранения.

В областном Следственном комитете рассказали, что вину в совершении особо тяжкого преступления женщина признала еще на стадии предварительного следствия. С ее слов, причиной конфликта стала ревность.

Подсудимую на шесть лет лишили свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования матери погибшего. С осужденной взыскали денежную компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, а также материальный ущерб в сумме 85 500 рублей.