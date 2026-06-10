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НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:22

Молодой липчанин за криптовалюту сдавал в аренду мошенникам номера телефонов

Аферисты регистрировали новые аккаунты и использовали их для обмана своих жертв
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к совершению других противоправных деяний.

Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к совершению других противоправных деяний.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие полицейские задержали 19-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в киберпреступлении. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным областного УМВД, горожанин был администратором канала в одном из мессенджеров и с февраля за криптовалюту предоставлял неизвестным лицам в аренду абонентские номера для регистрации и авторизации аккаунтов. Их количество превысило 500. По версии полиции, впоследствии эти аккаунты позволяли телефонным мошенникам использовать их для обмана граждан и совершения других преступлений.

Ведется предварительное следствие. Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к совершению других противоправных деяний и личности его подельников. Липчанину грозит до трех лет лишения свободы.