Площадь Ленина превратится в гигантскую шахматную доску под открытым небом. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце в честь 880-летия города хотят установить шахматный рекорд России. 20 июня в 11:00 площадь Ленина обещают превратить в гигантскую шахматную доску под открытым небом. По словам главы Ельца Вячеслава Жабина, ровно 880 шахматистов одновременно выйдут на старт, чтобы побороться за место в Национальном реестре рекордов.

Ожидается, что почетными гостями мероприятия станут выдающиеся представители российских шахмат: Сергей Карякин – гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года, обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года; Сергей Шипов – гроссмейстер, известный шахматный комментатор, автор книг и популярный видеоблогер.

– Соревнования пройдут по олимпийской системе: каждый ход будет приближать нас к заветной цели – зафиксировать уникальное достижение на всю страну. Почетные гости примут участие в торжественной церемонии открытия, сделают первые символические ходы и пообщаются с участниками, – рассказал руководитель города.

Желающих принять участие просят зарегистрироваться здесь. Уточняется, что при онлайн регистрации необходимо загрузить актуальное портретное фото, на очной регистрации потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность. Для взрослых – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.