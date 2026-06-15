Сергей Щербатых возглавил Совет ректоров вузов Липецкой области

Совет ректоров высших учебных заведений Липецкой области возглавил Сергей Щербатых, ректор Елецкого университета им. И.А. Бунина. Об этом сообщили в вузе. Выборы состоялись 10 июня.

Совет ректоров - это добровольное объединение руководителей всех ведущих университетов региона. Организация является региональным отделением Российского Союза ректоров и выступает главным координационным центром, связывающим вузы, власть, бизнес и науку.

Сергей Щербатых будет осуществлять общее руководство организацией, формировать повестку и планировать совместную работу вузов. Также в обязанности председателя входит представление интересов Липецкой области в органах исполнительной и законодательной власти, в Союзе ректоров и Министерстве науки и высшего образования РФ.