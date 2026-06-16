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НовостиПроисшествия16 июня 2026 6:30

Липчанин потратил на себя 350 тысяч рублей, полученные на развитие бизнеса

Мужчину подозревают в мошенничестве
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Ельце расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Мужчина заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности в области ремонта и строительства. В июне 2025 года ему поступило пособие - 350 тысяч рублей, за использование которых липчанину предстояло отчитаться.

- Полученную сумму единовременного социального пособия ельчанин потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, присвоенные деньги придется вернуть государству.