Липчанин потратил на себя 350 тысяч рублей, полученные на развитие бизнеса

Фото из архива КП

В Ельце расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Мужчина заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности в области ремонта и строительства. В июне 2025 года ему поступило пособие - 350 тысяч рублей, за использование которых липчанину предстояло отчитаться.

- Полученную сумму единовременного социального пособия ельчанин потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, присвоенные деньги придется вернуть государству.