В Липецкой области нетрезвый водитель пытался скрыться от полицейских и врезался в световую опору

Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области

В селе Долгоруково нетрезвый водитель устроил гонку с сотрудниками автоинспекции.

На улице Карла Маркса экипаж ДПС попытался остановить автомобиль «Нива», но водитель проигнорировал требование полицейских. Увеличив скорость, мужчина хотел скрыться. Госавтоинспекторы отправились в погоню.

Пьяный липчанин пытался скрыться от автоинспекторов. Видео Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области

- Уходя от погони, лихач не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, - сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Нарушитель - 44-летний мужчина - имел явные признаки опьянения. Алкотестер показал 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время машина липчанина отправлена на штрафстоянку, в отношении нарушителя составлены административные материалы за вождение в состоянии опьянения, без полиса ОСАГО, а также за невыполнение требования об остановке и повреждение дорожного сооружения.