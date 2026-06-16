В Липецкой области переименуют три населенных пункта

Фото правительства Липецкой области

В Липецкой области переименуют два села и одну деревню. Соответствующее решение было принято на очередной сессии областного парламента.

В Данковском округе есть населенные пункты с одинаковыми названиями: два села Воскресенское, два села Долгое и две деревни Секирино. Это вызывает сомнения у специалистов экстренных служб и сотрудников почты.

- Воскресенское из бывшего Октябрьского сельсовета станет Воскресеновкой: именно это название бытует среди местных жителей, - рассказали в правительстве Липецкой области.

Село Долгое из Воскресеновского сельсовета будет носить название Малое Долгое из-за его численности.

Наконец, деревня Секирино из Спешнево-Ивановского сельсовета станет Секиринкой, такое название она имела в 1882 году.