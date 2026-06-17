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НовостиПолитика17 июня 2026 6:05

По крайней мере один беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область ночью 17 июня

В регионе сработала система ПВО
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

С 20.00 16 июня до 7.00 17 июня над территорией Липецкой области был сбит по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также украинские БПЛА ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской, Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении ведомства.