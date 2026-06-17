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НовостиПроисшествия17 июня 2026 8:06

Липчанин поплатился рублем за оскорбления в адрес бывшей жены

Суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Грязинскую межрайонную прокуратуру поступило обращение от местной жительницы. Женщина пожаловалась на многочисленные оскорбления со стороны бывшего мужа.

- В марте текущего года в ходе неоднократных ссор 50-летний мужчина использовал в адрес бывшей жены нецензурную брань и унизительные выражения, - отметили в Грязинской межрайонной прокуратуре.

Ругательства экс-супруга липчанки были зафиксированы на видеозаписи.

В отношении мужчины были возбуждены три дела об административном правонарушении. Суд оштрафовал его 15 тысяч рублей.