Липчанин поплатился рублем за оскорбления в адрес бывшей жены

Фото из архива КП

В Грязинскую межрайонную прокуратуру поступило обращение от местной жительницы. Женщина пожаловалась на многочисленные оскорбления со стороны бывшего мужа.

- В марте текущего года в ходе неоднократных ссор 50-летний мужчина использовал в адрес бывшей жены нецензурную брань и унизительные выражения, - отметили в Грязинской межрайонной прокуратуре.

Ругательства экс-супруга липчанки были зафиксированы на видеозаписи.

В отношении мужчины были возбуждены три дела об административном правонарушении. Суд оштрафовал его 15 тысяч рублей.