Липчанин с лопатой набросился на чужую машину, мешавшую проезду во дворе

Фото из архива КП

В Липецке завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Его фигурантом является 39-летний местный житель.

22 февраля 2026 года в полицию областного центра поступило заявление о повреждении автомобиля. 50-летняя липчанка рассказала, что, приехав в гости к подруге, припарковала машину марки «Мазда» у дома по улице Смирнова.

- На следующий день она обнаружила разбитые лобовое и задние стекла, множественные вмятины на кузове, - сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний сосед подруги.

Мужчина пояснил, что иномарка потерпевшей мешала проезду. Злоумышленник вооружился лопатой и нанес не менее 12 ударов по автомобилю. Причиненный ущерб превысил 276 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.