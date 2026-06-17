Трое выпускников Липецкой области стали мультибалльниками

Фото из архива КП

В Липецкой области семь выпускников набрали максимальный балл по русскому языку. Такие данные приводит министерство образования региона.

- Трое из них стали мультибалльниками! - отметили в ведомстве.

Высший балл по русскому языку у Сергея Будюкина из школы №20 города Липецка (он также набрал 100 баллов по химии), Валерии Кочкиной из лицея №44 города Липецка, Анны Кошак из школы №2 города Липецка, Полины Молокановой из гимназии №69 города Липецка (также она набрала 100 баллов по химии), Дарьи Молюковой из школы села Бигильдино, Виктории Пищулиной из школы №10 города Ельца (также у нее 100 баллов по истории) и Дарьи Скаковой из школы №12 города Грязи.