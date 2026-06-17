Вечером 21 июня в Липецке замедлится движение транспорта в связи проведением акции «Свеча памяти»

21 июня в центре Липецка движение транспорта будет осуществляться в режиме ожидания в связи с проведением шествия «Свеча памяти». Об этом информирует администрация города.

- В память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники акции пройдут с горящими свечами от Христорождественского собора до площади Героев, - пояснили в администрации города Липецка.

С 21.00 и до окончания мероприятия около 23.00 колонна участников акции будет двигаться по маршруту площадь Ленина-Соборная - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Зегеля - площадь Героев. В связи с этим могут возникнуть задержки в движении автомобилей и автобусов муниципальных маршрутов №№ 2, 11, 12, 24, 33, 33а, 322, 325, 346, 359.