Липчанин купил одежду, продукты и цветы с помощью найденной банковской карты

Фото из архива КП

42-летней житель Липецка обратился в полицию с заявлением о краже денег с его банковской карты.

- Мужчина пояснил, что ранее утерял банковскую карту, с которой впоследствии в Липецке похитили 22 тысячи рублей, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого - безработного ранее судимого 48-летнего липчанина.

Как оказалось, 5 июня мужчина прогуливался по областному центру и нашел чужую банковскую карту. На следующий день он расплатился ею за одежду, продукты и цветы.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы.