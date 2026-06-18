В Липецкой области руководитель фирмы несколько месяцев не платил сотруднику зарплату

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

В Липецкой области мировой судья огласил приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в невыплате зарплаты работнику.

Подсудимый занимал должность директора сразу в двух организациях, его сотрудник являлся главным инженером в этих компаниях.

- Задолженность образовалась за период с сентября 2022 года по май 2023 года и составила в общей сумме 725 тысяч рублей, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области

Подсудимый признал вину и раскаялся. Ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей штрафа, а также компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

На данный момент задолженность по заработной плате сотруднику выплачена.