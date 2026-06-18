Три жительницы Липецкой области получают новые выплаты как матери-героини

С 2026 года три жительницы Липецкой области, которым присвоено звание «Мать-героиня» получают ежемесячную денежную выплату от регионального отделения Соцфонда. На данный момент размер пособия составляет 76,4 тысячи рублей.

На звание матери-героини могут претендовать женщины, воспитывающие 10 и более детей. Выплата назначается в беззаявительном порядке с момента присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года.

- Женщина вправе выбрать вариант предоставления ЕДВ, заменив денежную сумму на натуральную форму поддержки, - рассказали в отделении Социального фонда России в Липецкой области.

Данная форма поддержки включает льготный проезд на общественном транспорте, санаторно-курортное лечение, бесплатное лечение и зубопротезирование, освобождение от оплаты коммунальных услуг и другие льготы.

Как уточнили в ведомстве, с этого года матери-героини, получающие пенсию, имеют право на ежемесячную доплату в 36,6 тысячи рублей.

Также сообщается, что с 2026 года многодетным матерям засчитывают в стаж периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет. Ранее в стаж учитывался уход только за четырьмя детьми.