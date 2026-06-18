В Липецкой области мотоциклист погиб, врезавшись в столб

Фото Госавтоинспекции Липецкой области

В Липецкой области в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло вечером 17 июня в Чаплыгине.

- На улице К. Маркса 33-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб, - прокомментировали в Госавтоинспекции Липецкой области.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Кроме того, на дорогах региона зафиксировано еще три аварии, в которых пострадали мотоциклисты.

В деревне Кулешовка Липецкого района 23-летний молодой человек на мотоцикле не справился с управлением и съехал с дороги.

В Грязях на улице Ленинской автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 18-летний парень, столкнулся с 41-летним мотоциклистом. Водитель двухколесной техники получил травмы, после оказания помощи его отпустили домой.

В Липецке на улице З. Космодемьянской автомобиль «Ауди» под управлением 41-летнего водителя врезался в мотоцикл, которым управляла 18-летняя девушка. Она была госпитализирована с травмами.