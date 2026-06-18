Фото администрации города Мичуринска

С 19 по 21 июня в Липецке перекроют Петровский спуск. Об этом сообщает администрация города.

Дорожные работы на участке будут проводиться с 20.00 19 июня до 23.50 21 июня. В связи с этим в областном центре изменятся маршруты следования некоторых автобусов.

Так, автобусы №№ 2, 12, 39, 44, 315, 352 в сторону Центрального Рынка будут проезжать по улице Ленина - площади Плеханова - улице Плеханова, далее по обычным маршрутам. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменений, через площадь Революции.

Автобус №36 после улицы Зегеля будет следовать по улице Плеханова до площади Театральной, далее движение будет осуществляться по маршруту без заезда на остановку «площадь Революции».

- Автобусы маршрутов №№6, 27, 28, 30, 330, 332 и 308к будут следовать через остановку «площадь Революции» без изменений, - отметили в администрации города Липецка.