В Лебедяни подростки украли у приятеля мотоцикл и продали его

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Лебедяни полицейские раскрыли кражу мотоцикла. 13 июня 37-летняя жительница города сообщила о пропаже техники 43 тысячи рублей, которую купила для сына.

Мотоцикл сломался, после этого сын женщины поставил его в сарай к другу для ремонта, а затем не обнаружил на прежнем месте.

Под подозрением оказались 15-летний житель Лебедянского района и 18-летний житель Лебедяни. Оба были знакомыми сына и знали, что сарай, в котором хранился мотоцикл, не запирается. Подростки пробрались внутрь и увели технику.

- Похищенный мотоцикл продали третьему лицу за 8 тысяч рублей. Покупатель похищенного имущества установлен, мотоцикл изъят, - прокомментировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело. Юношам может грозить реальный срок. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.