В Липецкой области осудили водителя, устроившего ДТП со смертельным исходом

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Липецкий районный суд огласил приговор 44-летнему местному жителю. Мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, устроил смертельное ДТП.

В феврале 2022 года подсудимый сел за руль грузовика массой 20 тонн в состоянии наркотического опьянения.

- В темное время суток он двигался с превышением скоростного режима и допустил столкновение с легковым автомобилем, водитель которого от полученных травм скончался, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили 5,5 годам колонии-поселения и лишению прав на 2 года.