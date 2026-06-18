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НовостиПроисшествия18 июня 2026 13:01

В Липецкой области осудили водителя, устроившего ДТП со смертельным исходом

Мужчина находился под воздействием наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Липецкий районный суд огласил приговор 44-летнему местному жителю. Мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, устроил смертельное ДТП.

В феврале 2022 года подсудимый сел за руль грузовика массой 20 тонн в состоянии наркотического опьянения.

- В темное время суток он двигался с превышением скоростного режима и допустил столкновение с легковым автомобилем, водитель которого от полученных травм скончался, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили 5,5 годам колонии-поселения и лишению прав на 2 года.