По Липецку вновь проедет «Зеленый автобус»

Фото администрации города Липецка

20 июня в Липецке выйдет в рейс «Зеленый автобус», который совершит в городе 43 остановки. Об этом сообщает администрация областного центра.

- Жители города смогут сдать на переработку пластик, текстиль, бумагу, вышедшую из строя технику и электронику, блистеры, - рассказали в городском руководстве.

Фото администрации города Липецка

Собранный утиль будет отправлен на переработку. Также липчане могут отдельно принести вещи в хорошем состоянии, они будут переданы в благотворительный фонд.

На остановке «Памятник Пушкину» будет организована зона букроссинга, где все желающие смогут обменяться книгами. На остановке «Парк Победы» будет организован прием стекла и пройдет мастер-класс по работе со стеклом.