В Липецкой области задержали двоих студентов, оформлявших сим-карты для телефонных мошенников

Фото УМВД России по Липецкой области

В Липецкой области полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность двух 19-летних студентов. Жители города Чаплыгина подозреваются в регистрации абонентских номеров и аккаунтов для нужд мошенников.

Осенью 2023 года липчане нашли криминальную подработку, откликнувшись на сообщение неизвестного лица в мессенджере.

В Липецкой области задержаны пособники мошенников. Видео УМВД России по Липецкой области

- Молодые люди стали приобретать на маркетплейсах неактивированные сим-карты, которые они через имевшийся в их распоряжении чат-бот стали регистрировать на третьих лиц, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Номера телефонов подозреваемые привязывали к аккаунтам в мессенджерах, а данные профилей за деньги передавали нанимателям. Использованные симки злоумышленники хранили у себя.

По версии полиции, учетные записи, созданные студентами, использовались телефонными мошенниками для обмана граждан.

У фигурантов изъяли ноутбук, шесть мобильных телефонов, более 5,4 тысяч сим-карт различных операторов и более 185 тысяч рублей наличными.

Возбуждены уголовные дела. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.