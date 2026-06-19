В Липецке сотрудницу МФЦ обвиняют в незаконной передаче персональных данных

Фото из архива КП

Прокурором Октябрьского района Липецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы МФЦ. 42-летняя местная жительница обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Женщина работала в одном из отделов МФЦ города и имела доступ к государственным информационным системам. По просьбе знакомой она под своей учетной записью вошла в программный комплекс приема и выдачи документов и сформировала фиктивный запрос.

Получив официальную выписку, содержащую персональные данные, она распечатала ее на служебном принтере и передала знакомой.

- Компьютерная информация была неправомерно скопирована и выведена из защищенного контура информационной системы, - отметили в прокуратуре Октябрьского района города Липецка.

Уголовное дело направлено в суд. Липчанке может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.