В Липецке вынесли приговор учительнице, ударившей двух первоклашек

Фото из архива КП

В Липецке оглашен приговор педагогу, ударившему по лицу двух первоклассников. 55-летнюю женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

- Педагог в октябре 2024 года после конфликта между учениками первого класса ударила одного из них ладонью по лицу, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Позже, в марте 2025 года, женщина в столовой дала пощечину девочке, которая потребовала выдать ей сок вместо компота.

Педагог не признала вину, хотя в деле имеются показания многочисленных свидетелей.

Мировой судья Судебного участка № 1 Левобережного округа Липецка оштрафовал женщину на 40 тысяч рублей.