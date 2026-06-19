Липчанин выругался в общественном месте и попался на хранении наркотиков

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Усманский районный суд Липецкой области огласил приговор 38-летнему мужчине. Местный житель признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

В августе 2025 года сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за нецензурную брань в общественном месте.

- В ходе личного досмотра в полиэтиленовом пакете, который был у него при себе, помимо коробки вина сотрудники полиции обнаружили полимерный сверток, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Экспертиза установила, что в свертке находится марихуана массой 41,8 грамма.

Мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к 320 часам обязательных работ. Кроме того, липчанину предстоит пройти курс лечения от наркомании.