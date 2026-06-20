В Липецке парень украл из детской коляски золотые серьги

Фото из архива КП

8 июня в Липецке в полицию обратился 43-летний мужчина, заявивший о краже золотых сережек стоимостью 35 тысяч рублей.

Липчанин рассказал, что его несовершеннолетняя дочь гуляла на улице Авиационной с его сыном, который находился в детской коляске. Девочка встретила родственницу, которая передала ей золотые серьги. Украшение спрятали в детскую коляску под матрац. Однако когда девочка вернулась домой, сережек в коляске не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска при помощи камер видеонаблюдения установили, что к коляске подходил 22-летний молодой человек. Он находился рядом в момент передачи украшения.

- Когда девочка отвлеклась, подозреваемый похитил серьги, которые затем сдал в ломбард, выручив за них 7 500 рублей, - рассказали в отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.