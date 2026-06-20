В Липецкой области будут судить водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Его фигурантом является 23-летний житель поселка Добринка.

Днем 7 апреля обвиняемый на автомобиле «Киа» сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №141/2 по улице Советской в городе Грязи. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

- Водитель двигался со скоростью 60 километров в час, превышающей установленное ограничение максимальной скорости движения в 40 километров в час на данном участке, - прокомментировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.