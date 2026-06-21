У липчанки украли сумку с деньгами, наушниками и косметикой

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В городской отдел полиции № 3 обратилась 33-летняя липчанка. Девушка рассказала, что на парковке, расположенной возле дома по улице Неделина, обронила сумку. В ней находился ключ от автомобиля, беспроводные наушники и косметика. Ущерб составил 24 600 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к пропаже имущества причастна 48-летняя местная жительница. Она проходила мимо и обратила внимание на сумку. Женщина подняла ее и изучила содержимое. Похищенным имуществом она распорядилась по своему усмотрению.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража.