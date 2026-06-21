20 июня в Липецке прошел «Ночной партизанский забег»

Фото: правительство Липецкой области

20 июня в Липецке на Зеленом острове прошел «Ночной партизанский забег». Традиционно спортивное событие, посвященное 172 Героям Советского Союза, уроженцам Липецкой земли, проводится 8 мая, накануне Дня Победы. В этом году старты перенесли из соображений безопасности.

Участники забега преодолевали дистанции согласно возрасту. Для ребят до 13 лет включительно подготовили дистанцию в 900 метров. Спортсмены 14-17 лет, а также те, кто старше 18 лет, смогли пробежать девять километров. Каждому участнику на финише вручали памятную медаль с надписью «Гордимся Победой!».

Организаторы отмечают, что «Ночной партизанский забег» - это не просто спортивное мероприятие, это возможность прикоснуться к подвигу предков и проверить себя на прочность.

- В преддверии Дня памяти и скорби каждый километр дистанции станет благодарностью героям, подарившим нам мир.