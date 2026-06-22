Липчанин выращивал коноплю в доме бывшей жены

Фото из архива КП

В Липецкой области полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который занимался выращиванием конопли.

- Злоумышленник на территории частного домовладения, принадлежащего его бывшей супруге, выращивал запрещенное растение, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Мужчина изготавливал наркотики и хранил их для личного потребления. В домовладении были обнаружены кусты конопли, почти 300 граммов марихуаны и приспособления для курения.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.