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НовостиПроисшествия22 июня 2026 6:00

Липчанин выращивал коноплю в доме бывшей жены

У мужчины изъяли растения и почти 300 граммов марихуаны
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Липецкой области полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который занимался выращиванием конопли.

- Злоумышленник на территории частного домовладения, принадлежащего его бывшей супруге, выращивал запрещенное растение, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Мужчина изготавливал наркотики и хранил их для личного потребления. В домовладении были обнаружены кусты конопли, почти 300 граммов марихуаны и приспособления для курения.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.