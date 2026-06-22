Липчанин оформил кредит на знакомого и забрал себе деньги

Фото из архива КП

В Усманском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 47-летнего местного жителя.

Мужчина попросил у 57-летнего знакомого банковскую карту в связи с возникшими у него финансовыми трудностями. Счетом он воспользовался для получения кредита.

- Подозреваемый в конце июля прошлого года, используя персональные данные своего знакомого, заключил онлайн договор потребительского займа с микрофинансовой компанией на сумму 50 тысяч рублей, - сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Липчанин оставил свой номер телефона и присвоил поступившие на счет деньги. Потерпевший узнал о своем долге лишь после того как у него арестовали счет.

Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.