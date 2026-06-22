19-летний липчанин повторно попался на пьяной езде

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Усманский районный суд Липецкой области огласил приговор в отношении 19-летнего молодого человека. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В январе 2026 года нетрезвый липчанин сел за руль автомобиля и выехал на улицу Усмани.

- Он был остановлен инспектором ГИБДД, который зафиксировал у водителя явные признаки опьянения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Как выяснилось, в 16 лет подсудимый уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 30 тысяч рублей. К моменту повторного правонарушения штраф так и не был полностью оплачен, в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года.