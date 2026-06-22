У липчанина неожиданно появился долг за электричество в 200 тысяч рублей

Фото прокуратуры Липецкой области

В прокуратуру Ельца обратился мужчина, пожаловавшийся на прекращение подачи электроснабжения в его жилье.

В феврале 2024 года дом заявителя был оборудован прибором учета с автоматической передачей показаний. При этом устройство допущено к эксплуатации только в апреле 2025 года, а в акте ввода отражены некорректные нулевые показания.

- Данное обстоятельство привело к перерасчету размера ранее произведенных нормативных начислений и гражданину выставлено к оплате более 21 тысячи киловатт электроэнергии, - рассказали в прокуратуре города Ельца.

Таким образом у мужчины появилась задолженность в размере более 200 тысяч рублей, поэтому в доме был ограничен режим потребления электроэнергии. Однако действия энергоснабжающей организации нарушают права потребителя.

В настоящее время прокурор города обратился в суд с заявлением о признании действий энергосетевой компании незаконными. Также он требует взыскать с ресурсопоставщика компенсацию морального вреда.