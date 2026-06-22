Липчанин планировал торговать марихуаной и галлюциногенными грибами

Фото из архива КП

В Липецке сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали 32-летнего мужчину. Местный житель подозревается в попытке сбыта наркотиков.

Липчанин оборудовал в собственном доме целую наркоплантацию.

- Он приобрел семена наркосодержащих растений, специализированные удобрения, лампы и системы вентиляции, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Дома у злоумышленника оперативники обнаружили стеклянные банки, пластиковые контейнеры и пакеты с веществом зеленого цвета, пустые упаковочные материалы и 56 кустов похожих на коноплю растений. Экспертиза установила, что в емкостях находится более 1,3 килограмма марихуаны.

Также у липчанина были обнаружены емкости с сушеными грибами, содержащими псилоцин. Их общая масса составила почти 100 граммов.

По данным полицейских, задержанный планировал продавать наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.