В Липецкой области высший балл на ЕГЭ по физике получили 19 выпускников

Фото из архива КП

19 липецких выпускников сдали ЕГЭ по физике на высший балл. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом году в регионе было только три стобалльника.

- Двое стали мультибалльниками - набрали сотни еще и по математике. Это Владислав Анискин из гимназии №64 и Надежда Домашнева из лицея №44 Липецка, - отметил руководитель Липецкой области.

Глава региона также подчеркнул, что в этом году наблюдается много ребят-отличников из муниципалитетов. Кроме того, более 30% выпускников выбрали для сдачи профильную математику и естественно-научные предметы.