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НовостиОбщество22 июня 2026 15:00

В Липецкой области высший балл на ЕГЭ по физике получили 19 выпускников

Двое из них также набрали 100 баллов по математике
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

19 липецких выпускников сдали ЕГЭ по физике на высший балл. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом году в регионе было только три стобалльника.

- Двое стали мультибалльниками - набрали сотни еще и по математике. Это Владислав Анискин из гимназии №64 и Надежда Домашнева из лицея №44 Липецка, - отметил руководитель Липецкой области.

Глава региона также подчеркнул, что в этом году наблюдается много ребят-отличников из муниципалитетов. Кроме того, более 30% выпускников выбрали для сдачи профильную математику и естественно-научные предметы.