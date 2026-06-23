Липчанина подозревают в незаконном изготовлении оружия

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Грязинском округе возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия в отношении 45-летнего местного жителя.

В мае в полицию поступило сообщение о семейной ссоре в частном доме села Фащевка. Как выяснилось, конфликт произошел между супругами. Жена рассказала, что во время ссоры муж угрожал ей винтовкой. По факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело.

Оружие изъяли. Экспертиза показала, что оно является переделанной пневматической винтовкой с дульной энергией в 63,2 Дж.

- Злоумышленник легально приобрел оружие, однако, затем самовольно внес в него конструктивные изменения, - прокомментировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.