В Липецкой области осудили водителя, по вине которого погибли два человека

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Задонский районный суд Липецкой области огласил приговор в отношении 23-летнего жителя города Воронежа. Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц.

В январе 2026 года подсудимый двигался на автомобиле по территории Хлевенского округа. Он не учел тот факт, что дорога покрыта мокрым снегом и потерял контроль над машиной.

- Он не справился с управлением, потерял контроль над транспортным средством и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Водитель и пассажир встречного автомобиля скончались в больнице от травм.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Кроме того, он старался оказать помощь пострадавшим, а в дальнейшем помогал в уходе за их престарелыми родственниками, которые являются инвалидами.

Молодой человек получил 4,5 года в колонии-поселении и был лишен прав на 3 года. В пользу семей погибших с него взыскали компенсацию морального вреда в общей сумме 6,8 млн рублей.