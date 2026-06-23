Липчанке, залившей квартиру снизу, придется оплатить ремонт

Фото из архива КП

Елецким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску о возмещении ущерба после залития квартиры во время ремонта. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с ответчицы 64,5 тысячи рублей. Во столько липчанке обошлось восстановление жилья.

Ответчица не признала исковые требования. Она утверждала, что авария произошла из-за протечки общедомового стояка холодной воды, поэтому вина лежит на управляющей компании. Сама же она производила замену труб водоснабжения только внутри своей квартиры и не может отвечать за состояние общего имущества дома.

- Судом в ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик самовольно, без согласования с управляющей компанией, заменила трубы водоснабжения, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Именно во время ремонтных работ был поврежден стояк и квартира внизу оказалась затоплена.

В результате с ответчицы взыскали стоимость причиненного ущерба, расходы на оплату оценщика, юридических услуг и госпошлины - всего 108,5 тысяч рублей.