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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:36

В Липецкой области в аварии пострадал 17-летний мотоциклист

Молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области

Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области

В Липецкой области за последние сутки в ДТП пострадали трое мотоциклистов. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В Ельце днем 22 июня 17-летний водитель на мотоцикле «BAJAJ PULSAR» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Рено Сценик» под управлением 36-летнего мужчины.

- Пострадавший водитель мотоцикла госпитализирован, - сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

В Липецке на улице Московской 45-летний водитель автомобиля «Хавал Дарго» не пропустил мотоцикл «Дукати SS937» под управлением 32-летнего водителя.

Кроме того, в Ельце 65-летний водитель «Лады Весты» также не пропустил мотоцикл «ROCKOT HOUND», за рулем которого находился 45-летний мужчина.