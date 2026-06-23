Более 2 тысяч жителей Липецкой области получили пенсионные накопления разовой выплатой

Фото из архива КП

В Липецкой области с начала года пенсионные накопления разовой выплатой получили 2089 человек. Ее средний размер составил около 90 тысяч рублей, максимальная сумма - 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда России.

- Выплата доступна гражданам с небольшой суммой накоплений либо не имеющим нужного стажа и пенсионных коэффициентов, - отметили в ведомстве.

Уточняется, что женщины могут получить данные средства с 55 лет, мужчины - с 60 лет. За выплатой можно обратиться раньше, если у липчанина есть право на досрочный выход на пенсию, необходимые пенсионные коэффициенты и стаж.

Сообщается, что подать заявление на получение накоплений можно на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Если пенсионные накопления формируются в негосударственном фонде, то заявление нужно направлять туда. Средства будут перечислены в течение двух месяцев после вынесения решения о назначении выплаты.