В Липецке перекроют проезд по улице Семашко

Фото из архива КП

В Липецке с 25 июня перекроют движение по улице Семашко. Об этом сообщает администрация города.

Проезд будет закрыт на участке в районе дома №21, рядом с гимназией №19. Ограничения будут действовать с 8.00 25 июня до 23.00 31 августа.

- Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети, - отметили в пресс-службе городского руководства.

Уточняется, что специалисты заменят 354 метров тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и снижения рисков повреждений.