Липчанка, работавшая в пункте выдачи товаров маркетплейса, украла бриллиантовое колье за 100 тысяч рублей

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Мировым судьей судебного участка №4 города Ельца рассмотрено уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Ее признали виновной в краже товаров с пункта выдачи маркетплейса.

С октября 2025 по январь 2026 года липчанка работала в пункте выдачи товаров маркетплейса. Девушка заказывала товары со своего личного аккаунта или через личные кабинеты других людей и оформляла на них возврат.

- По окончании рабочей смены она забирала со склада понравившиеся вещи, вместо того, чтобы отправить их в логистический центр, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Таким образом липчанка присвоила ювелирные украшения, в том числе золотое колье с бриллиантами за 100 тысяч рублей, а также цифровую технику, одежду и бытовые мелочи. Украшения подсудимая сдала в ломбард, часть вещей оставила себе, часть - подарила знакомым. Общий ущерб превысил 170 тысяч рублей.

Девушки признали виновной в кражах. Она признала вину, раскаялась и возместила ущерб. В связи с этим ее приговорили к 200 часам обязательных работ.