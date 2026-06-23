В Липецке будут судить 21-летнего лихача, сбившего ребенка на пешеходном переходе

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Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

13 апреля 2026 года подсудимый двигался на автомобиле своего отца в направлении улицы Гагарина с превышением скорости. Он выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора, не пропустив пешехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия был сбит несовершеннолетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Для установления всех деталей произошедшего суд изучит заключение экспертизы, допросит потерпевших и свидетелей.