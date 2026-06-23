Липчанка набрала кредиты на 124 тысячи рублей по паспорту жениха

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Мировой судья судебного участка №4 города Ельца огласил приговор 23-летней местной жительнице. Она признана виновной в шести эпизодах мошенничества.

В августе 2025 года подсудимая при помощи сотового телефона зарегистрировала на сайтах микрокредитных компаний личный кабинет будущего мужа, использовав его паспортные данные.

- Она оформила на него шесть микрозаймов на общую сумму 124 тысячи рублей. Полученные денежные средства потратила по своему усмотрению, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Девушка признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб. Ее приговорили к 300 часам обязательных работ. Также ей предстоит выплатить микрокредитным организациям 113 тысяч рублей.