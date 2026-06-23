Липчанин вынес из магазина кофе, конфеты и средства гигиены

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Липецкой области раскрыты пять краж из магазинов на общую сумму 37 тысяч рублей. Три из них были совершены в Липецке.

6 мая в Липецке неизвестный вынес средства гигиены, кофе и конфеты на 5 тысяч рублей из магазина по улице 15 микрорайон.

После анализа записей камер видеонаблюдения под подозрением полицейских оказался безработный ранее судимый 44-летний житель областного центра.

- Подозреваемый зашел в магазин, взял корзину и набрал понравившийся товар, а затем беспрепятственно покинул магазин, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Похищенное мужчина продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.