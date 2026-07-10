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НовостиПолитика10 июля 2026 6:23

В Липецкой области объявили красный уровень воздушной опасности

ВСУ вновь атакуют регион с помощью БПЛА
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.

О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

10 июля в 09:17 в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. О красном уровне жителей каждого района оповестили сирены. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

– Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Жителям следует укрыться в безопасных местах. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.