В Липецкой области объявили красный уровень воздушной опасности

О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

10 июля в 09:17 в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. О красном уровне жителей каждого района оповестили сирены. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

– Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Жителям следует укрыться в безопасных местах. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.