В Липецке пенсионерка порезала шины несговорчивого соседа и попала под уголовное дело

Причиненный ущерб составил 32 700 рублей, расследование продолжается. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке фигуранткой уголовного дела стала 63-летняя местная жительница. Пенсионерка порезала шины чужого автомобиля. Причиненный ущерб составил 32 700 рублей.

По данным отдела информации и общественных связей областного УМВД, 38-летний потерпевший – сосед женщины по даче, с которым у нее произошел конфликт из-за неудачно припаркованной «Шкоды». Машина мешала женщине проехать к своему дачному участку. Убрать автомобиль с дороги общего пользования сосед отказался. Тогда пенсионерка решила проучить несговорчивого мужчину и порезала ему две шины.

Расследование продолжается. За умышленное повреждение чужого имущества женщине грозит до двух лет лишения свободы.