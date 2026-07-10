Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2026 6:43

В Липецке пенсионерка порезала шины несговорчивого соседа и попала под уголовное дело

Автомобиль мешал женщине проехать к дачному участку
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Причиненный ущерб составил 32 700 рублей, расследование продолжается.

Причиненный ущерб составил 32 700 рублей, расследование продолжается.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке фигуранткой уголовного дела стала 63-летняя местная жительница. Пенсионерка порезала шины чужого автомобиля. Причиненный ущерб составил 32 700 рублей.

По данным отдела информации и общественных связей областного УМВД, 38-летний потерпевший – сосед женщины по даче, с которым у нее произошел конфликт из-за неудачно припаркованной «Шкоды». Машина мешала женщине проехать к своему дачному участку. Убрать автомобиль с дороги общего пользования сосед отказался. Тогда пенсионерка решила проучить несговорчивого мужчину и порезала ему две шины.

Расследование продолжается. За умышленное повреждение чужого имущества женщине грозит до двух лет лишения свободы.